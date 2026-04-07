Rancore cancella i ricordi | ecco Tarek da Colorare il nuovo album

Rancore ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato Tarek da Colorare, segnando il suo ritorno alla musica dopo aver sperimentato con il progetto Xenoverso. L’artista ha spiegato che il nuovo lavoro rappresenta un modo per riappropriarsi dei ricordi e delle emozioni, lasciando alle spalle il passato recente. La pubblicazione è prevista nei prossimi mesi e anticipata da alcuni singoli.

Rancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso. L’evoluzione creativa del rapper prende una piega drastica attraverso un processo di amnesia, necessario per interrompere il passaggio tra mondi fantastici e reinserirsi nel quotidiano. Questo azzeramento totale trasforma il grigiore della realtà in un terreno fertile per una nuova fase di esplorazione personale. La ricostruzione dell’identità dopo lo Xenoverso. Il percorso artistico di Rancore ha attraversato le complessità dello Xenoverso, un luogo dove il domani, la fantasia e i fatti concreti si fondevano in un unico intreccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo album Piotta: rap emozionale e cantautorato nel nuovo album “Si riparano ricordi”“Si riparano ricordi” è il titolo del nuovo album di Tommaso Zanello in arte Piotta, disponibile da venerdì 27 marzo per ADA – Warner Music in tutte... Fulminacci a Sanremo: Obiettivo Quinto Posto e Nuovo Album “Calcinacci”, tra Ironia e Ricordi del 2021.Fulminacci a Sanremo 2026: Tra Autoironia, “Calcinacci” e un Cortometraggio Inaspettato Fulminacci torna sul palco dell’Ariston per la 76esima... RANCORE - FANFOLE (Lyric Video) Rancore: La polizia mi ferma sempre per strada: oggi c’è un razzismo di StatoIl rapper romano presenta Tarek da colorare, il nuovo disco che critica società, politica e omologazione: La realtà è guasta e oggi provo ancora rabbia ... repubblica.it Attesissimo album di RANCORE Tarek da colorareDopo il lungo viaggio nello Xenoverso, Rancore viene rispedito sulla Terra con la memoria cancellata e senza più ricordi del percorso appena compiuto. Quando riemerge nel nostro mondo qualcosa però è ... radiowebitalia.it