Quando i nonni sono lontani | la distanza che cambia l’economia della maternità

Quando i nonni vivono lontano, la distanza influisce sulla gestione quotidiana della maternità. La mobilità geografica riduce la presenza dei familiari più anziani, spesso considerati punti di riferimento per l’assistenza ai figli. Di conseguenza, le madri devono affidarsi a servizi esterni o trovare soluzioni alternative per occuparsi dei bambini, modificando così la dinamica tradizionale di cura e sostegno familiare.

La distanza dal luogo di origine è diventata una vera e propria variabile economica della maternità. In Italia, dove il supporto dei nonni ha storicamente compensato le carenze del sistema di welfare per l’infanzia, il fatto che una quota crescente di genitori viva e lavori lontano dalla famiglia di origine modifica profondamente l’organizzazione della cura e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Oltre il 20% degli italiani, secondo i dati Istat, cambia comune nel corso della vita lavorativa e circa un terzo dei giovani adulti risiede in una regione diversa da quella di provenienza. Il fenomeno riguarda soprattutto la fascia tra i 25 e i 39 anni, determinando una crescente separazione geografica tra madri e nonni proprio negli anni della fertilità.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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