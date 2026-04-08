Montevarchi | dossier per difendere la maternità della Gruccia Gli ospedali di Arezzo e Firenze sono troppo lontani

A Montevarchi è stato presentato un dossier di quasi 200 pagine per sostenere la maternità presso l'ospedale della Gruccia. Il documento include relazioni tecniche e studi sul traffico, evidenziando la distanza eccessiva degli ospedali di Arezzo e Firenze. La questione riguarda l’adeguatezza delle strutture sanitarie locali rispetto alle esigenze delle future madri e dei neonati. La presentazione del dossier fa parte di una discussione più ampia sulla tutela dell’ospedale della Gruccia.

Un dossier di quasi 200 pagine, che approfondisce attraverso relazioni tecniche, studi del traffico e rassegne stampa, il tema delle forti difficoltà di collegamento tra i comuni del Valdarno e gli ospedali di San Donato ad Arezzo e Santa Maria Annunziata a Firenze, è stato inviato oggi, 8 aprile 2026, dall’assessorato regionale ai trasporti alla Azienda Usl Toscana Sud Est, per illustrare con maggiore dettaglio le criticità al fine di allegare il documento alla richiesta di deroga che l’azienda sanitaria invierà al Comitato Nazionale Nascite del Ministero della Salute con il fine di scongiurare la chiusura del punto nascita dell’Ospedale del Valdarno L'articolo Montevarchi: dossier per difendere la maternità della Gruccia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Montevarchi: dossier per difendere la maternità della Gruccia. “Gli ospedali di Arezzo e Firenze sono troppo lontani” La Cisl Arezzo al fianco delle mamme del Valdarno per difendere il punto nascita della GrucciaArezzo, 30 gennaio 2026 – La Cisl di Arezzo parteciperà con convinzione alla manifestazione promossa dal Comitato “Mamme per le mamme del Valdarno” a... Punto nascita di Montevarchi: dossier della Regione per dimostrare che “è lontano da Arezzo”FIRENZE – La Regione Toscana ha predisposto un approfondito dossier infrastrutturale sui tempi di percorrenza dal punto nascita dal Valdarno...