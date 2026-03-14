Una recente sentenza del tribunale di Pavia ha stabilito che le colf e le badanti conservano il diritto alla Naspi anche se si dimettono dopo un periodo di maternità. La decisione, con la sentenza 892026, rappresenta una svolta per le lavoratrici domestiche, modificando le precedenti interpretazioni sulla perdita di questo beneficio in caso di dimissioni volontarie.

Colf e badanti non possono perdere il diritto alla Naspi, anche se si dimettono. Infatti, il tribunale di Pavia con la sentenza 892026 ha indicato un punto di svolta, per i diritti delle lavoratrici domestiche del nostro Paese. Il giudice ha infatti riconosciuto il diritto di una collaboratrice a percepire l’ indennità di disoccupazione, anche dopo aver presentato dimissioni volontarie nel primo anno di vita della figlia. La pronuncia è significativa perché, finora, la legge era tendenzialmente interpretata in senso restrittivo, da parte di Inps. Venivano perciò escluse assistenti familiari, tate e domestiche, da una protezione prevista per la generalità delle lavoratrici madri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Colf e badanti, Naspi anche dopo dimissioni maternità: la sentenza che cambia tutto

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