YouTube regala ai genitori un interruttore per spegnere gli Shorts dei figli adolescenti

Google ha introdotto su YouTube una nuova funzione pensata per permettere ai genitori di limitare l'accesso agli Shorts dei figli adolescenti. Con questa novità, gli adulti possono scegliere di ridurre o bloccare completamente il tempo trascorso dai ragazzi sui video brevi, evitando così lo scorrimento continuo. La funzione si inserisce in un contesto di strumenti dedicati alla gestione dell’utilizzo dell’app da parte dei minori.

Niente più scorrimento infinito se mamma e papà decidono che è ora di fermarsi. Google ha appena lanciato su YouTube una funzione che dà agli adulti il potere di limitare – o azzerare del tutto – il tempo che i ragazzi passano davanti ai video brevi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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