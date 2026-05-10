Oggi gli Internazionali d’Italia 2026 continuano al Foro Italico, con in programma diverse sfide sulla terra battuta. La giornata si prospetta ricca di incontri, trasmessi anche in diretta su TV8, con orari e programma disponibili per gli appassionati che vogliono seguire le partite in chiaro o in streaming. La prima settimana del torneo si avvia alla conclusione, offrendo momenti di grande tennis e scontri tra i principali giocatori del circuito.

Prosegue il grande spettacolo degli Internazionali d’Italia 2026, con la prima settimana del torneo che va in archivio oggi sulla terra battuta del Foro Italico con una giornata estremamente interessante. Il programma di domenica 10 maggio vede infatti ben quattro azzurri in campo tra singolare maschile e femminile con l’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale a Roma. Come nei giorni scorsi un match sarà visibile anche in chiaro su TV8, ed in questo caso è stata selezionata l’intrigante sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. Un incontro sulla carta abbastanza equilibrato tra il n.8 ed il n.25 del seeding, che si affrontano per la quinta volta in carriera dopo aver ottenuto due vittorie a testa nei precedenti scontri diretti ufficiali tra Challenger e circuito maggiore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale partita su TV8 oggi, ATP Roma 2026: orario 10 maggio, programma in chiaro, streaming

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