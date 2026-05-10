Il presidente russo ha annunciato la possibilità di un incontro con il collega ucraino, affermando che la questione potrebbe essere risolta in tempi brevi. La proposta arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con riferimenti al passato diplomatico di un ex cancelliere tedesco, che aveva mediato tra i due paesi. La proposta di Putin solleva interrogativi sulla volontà di Zelensky di accettare un dialogo diretto e sui riferimenti storici usati come modello.

? Domande chiave Come potrebbe Zelensky accettare un incontro proposto direttamente da Putin?. Perché il richiamo a Gerhard Schroeder suggerisce un nuovo modello diplomatico?. Quali rischi corre l'Europa se la finestra diplomatica russa si chiude?. Cosa spinge i leader europei a preferire il riarmo alla mediazione?.? In Breve Schroeder citato come modello per mediazioni basate sulla distensione storica tra Russia e Occidente.. Merz e Starmer spingono per budget militari contro possibili attacchi russi entro il 2028.. Rischio conflitti su vasta scala in Europa previsti entro l'anno 2030 secondo dottrine militari.. Narva in Estonia indicata come possibile obiettivo russo per un attacco entro il 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin: “Si può finire presto”, propone un incontro con Zelensky

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Putin: Che senso ha incontrarsi con Zelensky #putin #zelensky

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