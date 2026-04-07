Nelle ultime settimane, le forze ucraine e russe si sono scambiate attacchi su città e centrali elettriche, con colpi considerati proibiti da entrambe le parti. Zelensky ha avanzato una proposta di tregua energetica rivolta a Putin, che però non ha risposto pubblicamente. Mentre la crisi in Medio Oriente è al centro dell’attenzione internazionale, la guerra tra Ucraina e Russia continua a svilupparsi senza nuovi aggiornamenti sulle reazioni ufficiali dei due leader.

Con l’attenzione globale concentrata sul conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, è ormai scomparsa dalle cronache la guerra in Ucraina, che vede contrapposti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Eppure questo scontro militare, iniziato nel febbraio 2022, è tuttora in corso e continua a mietere morte e distruzione. In questo momento, il principale fronte di combattimento è quello del Mar Nero, dove da giorni Mosca e Kiev si scambiano colpi durissimi, attaccando le rispettive città portuali. Il Cremlino, infatti, martella Odessa: nelle ultime 24 ore si registrano tre morti e sedici feriti. L’esercito ucraino risponde colpendo Novorossiysk; secondo le autorità locali si contano otto feriti e sarebbe stato danneggiato un terminal petrolifero. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ucraina e Russia si scambiano colpi proibiti su città e centrali elettriche. E Zelensky propone una tregua energetica a Putin che, però, sceglie il silenzio

Tornano le bombe sulle centrali elettriche. Putin lascia l’Ucraina in blackout e mette pressione a Zelensky in vista dei negoziati ad Abu DhabiPutin lascia l'Ucraina in blackout e mette pressione a Zelensky in vista dei negoziati ad Abu Dhabi di oggi e domani.

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