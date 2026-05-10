Putin | il conflitto in Ucraina si avvicina alla fine poi attacca la Nato

Durante il Giorno della Vittoria, il presidente russo ha dichiarato che il conflitto in Ucraina si sta avvicinando alla fine. Successivamente, ha rivolto critiche alla NATO, accusandola di essere coinvolta nel conflitto. La comunicazione è stata fatta in un discorso pubblico, senza indicare date precise o dettagli sui tempi di risoluzione. La dichiarazione ha suscitato attenzione sui possibili sviluppi futuri della situazione.

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