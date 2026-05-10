Putin | il conflitto in Ucraina si avvicina alla fine poi attacca la Nato
Durante il Giorno della Vittoria, il presidente russo ha dichiarato che il conflitto in Ucraina si sta avvicinando alla fine. Successivamente, ha rivolto critiche alla NATO, accusandola di essere coinvolta nel conflitto. La comunicazione è stata fatta in un discorso pubblico, senza indicare date precise o dettagli sui tempi di risoluzione. La dichiarazione ha suscitato attenzione sui possibili sviluppi futuri della situazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del presidente russo durante il Giorno della Vittoria. Nel corso delle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la guerra in Ucraina sarebbe “vicina alla conclusione”, tornando però ad accusare l’Occidente e la Nato di alimentare il conflitto attraverso il sostegno militare a Kiev. Le sue parole arrivano mentre è entrata in vigore una tregua di tre giorni mediata dagli Stati Uniti, già accompagnata da accuse reciproche di violazioni tra Russia e Ucraina. Durante la tradizionale parata nella capitale russa, Putin ha sostenuto che i soldati russi stanno combattendo contro una “forza aggressiva sostenuta dall’intero blocco Nato”, ribadendo inoltre che gli obiettivi dell’operazione militare restano, a suo dire, “giusti”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Ucraina, Kiev rinuncia alla Nato. Si tratta sui territori
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