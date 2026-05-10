Il 9 maggio, leader di uno dei paesi coinvolti nel conflitto in Ucraina ha pronunciato un discorso che ha attirato l'attenzione, con riferimenti alla guerra e alle tensioni internazionali. Le sue parole sono state considerate simili a quelle di un altro ex presidente statunitense, che aveva commentato di recente una crisi in Iran. Entrambi gli interventi si inseriscono in un quadro di dichiarazioni che sembrano orchestrate in modo da influenzare la percezione pubblica e le dinamiche diplomatiche.

Le parole di Vladimir Putin del 9 Maggio riguardo alla guerra in Ucraina sembrano replicare quelle di Trump sulla situazione in Iran. Si dice una cosa, ma la verità poi è ben lontana dal detto. Di seguito il punto di Marco Ciriello Putin e la questione ucraina. Putin dice che “il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine”. Lo dice mentre i carri armati sono ancora caldi, mentre i missili continuano a cadere, mentre l’Europa fa finta di crederci e finta di non crederci allo stesso tempo. È la diplomazia a orologeria: parole che sembrano pace, ma che sanno di strategia. Ogni volta che il Cremlino parla di negoziati, il mondo trattiene il fiato.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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