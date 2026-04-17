La guerra in Iran continua a causare conseguenze rilevanti, con il prezzo di questa situazione che si fa sempre più evidente. Nel frattempo, in Oriente, il presidente cinese ha recentemente incontrato il presidente russo, con l’obiettivo di convincerlo ad accettare una soluzione pacifica. Nelle ultime ore, le dichiarazioni del ministro degli Esteri e vicepremier italiano sono arrivate a tarda notte, circa sei ore dopo le risposte provenienti da Pechino.

Sei ore in avanti, le risposte al Giornale del ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, arrivano dopo la mezzanotte di Pechino. Da ieri è in viaggio in Cina. Ha parlato di Hormuz e Iran? "Certamente, abbiamo parlato soprattutto di Iran, di Hormuz, di Ucraina ma anche di Libano. Per mettere fine a queste guerre bisogna innanzitutto consolidare delle tregue che possano portare a condizioni di pace più stabili. L'annuncio del presidente Trump sul Libano, sui 10 giorni di tregua, è il modo giusto per un nuovo inizio in Medio Oriente. Ne avevo discusso lunedì scorso nel mio viaggio a Beirut. La tregua in Libano può avere un effetto positivo sul negoziato per una pace generale in Iran e nel Golfo".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La guerra in Iran? Ha un prezzo alto. Ora Xi spinga Putin ad accettare la pace"

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