Il presidente russo ha ricevuto a San Pietroburgo il ministro degli Esteri iraniano. Durante l'incontro, Putin ha affermato che la Russia farà il possibile per promuovere la pace in Medio Oriente. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo ai contenuti della discussione tra le due figure.

«Ci auguriamo che, confidando nel coraggio e nel desiderio di indipendenza, sotto la guida di un nuovo leader arrivi la pace». L’incontro a San Pietroburgo. Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a San Pietroburgo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Durante il colloquio, il leader del Cremlino ha detto che Mosca farà tutto il possibile, nell’interesse dell’Iran e degli altri Paesi della regione, «per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile». Putin ha inoltre affermato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei. «Vorrei chiederle di trasmetterle la mia...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Putin ad Araghchi: «Faremo il possibile per la pace in Medio Oriente»

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