Negli ultimi giorni, Punta Marina si è riempita di pavoni che si aggirano liberamente, attirando l’attenzione di molti passanti e residenti. I video di questa invasione sono diventati virali sui social media, suscitando reazioni di sorpresa e divertimento tra gli utenti. Le clip mostrano gli uccelli che si muovono tra le strade e le zone pubbliche, creando un fenomeno che sta attirando l’attenzione di un vasto pubblico online.

In questi giorni, l’ invasione dei pavoni a Punta Marina ha offerto agli appassionati di tv trash una nuova occasione per sfornare meme e post a getto continuo. I cittadini della località del ravennate, stando ai servizi televisivi di trasmissioni come La vita in diretta, si lamentano di questi bellissimi ma ingombranti pennuti, che ormai sarebbero ovunque, con conseguenze considerate preoccupanti dal punto di vista igienico e sociale. Mentre la tv dedica ampio spazio ai pavoni, i social replicano con post a volte semplici, altre più elaborati e geniali. Eccone alcuni. I meme più cinematografici in assoluto ci arrivano dalla pagina social del Grande Flagello, che ha rivisitato addirittura un capolavoro come Shining e un cult come Il diavolo veste Prada, con protagonisti i pavoni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Punta Marina invasa dai pavoni e il web impazzisce: i video virali fanno più ridere della tv

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