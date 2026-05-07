I pavoni di Punta Marina mandano in tilt la Rai e dividono l’Italia tra risate e rabbia il web è imbarazzato

A Punta Marina, un paese italiano, un episodio insolito ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico online. Durante un servizio televisivo condotto da un giornalista della Rai, si è visto un gruppo di pavoni che si aggirava liberamente nel paese, creando scompiglio tra risate e reazioni di rabbia sui social. La scena ha diviso l’Italia tra chi ha trovato divertente l’accaduto e chi si è mostrato imbarazzato.

Alberto Matano lancia il servizio con la solita compostezza da conduttore Rai. C’è un paese invaso dai pavoni, quel paese è Punta Marina. Frazione balneare di Ravenna, cittadina romagnola che da anni convive con una popolazione di eleganti pennuti che ha deciso di eleggere le sue strade, i suoi tetti e i suoi giardini a dimora stabile. Ma il servizio de La Vita in Diretta non è il solito reportage compassato: parte dritto, senza filtri. Una signora dai capelli rossi urla un “bastaaaaaaaa ” furibondo, esasperato, invelenito. Poi, subito dopo, a schiaffo, il verso stridente del pavone. Un vortice sonoro che diventa subito ritmo televisivo. Il montaggio è serrato, quasi ipnotico: testimonianze dei cittadini inferociti, stridio acuto degli animali, di nuovo le urla dei residenti, ancora il verso che perfora i timpani.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - I pavoni di Punta Marina mandano in tilt la Rai e dividono l’Italia tra risate e rabbia ( il web è imbarazzato) Notizie correlate Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariUn'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia. Punta Marina: pavoni in rivolta tra grida e sporcizia nei giardini? Cosa sapere A Punta Marina la colonia di pavoni raggiunge circa 120 esemplari durante gli accoppiamenti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplari; I pavoni di Punta Marina diventano un caso nazionale: Sono bellissimi, ma serve un’area dedicata?; Facciamo chiarezza sulla ‘famosa’ invasione dei pavoni a Punta Marina (ma è davvero un'invasione?); Boom di richieste per adottare i pavoni che invadono Punta Marina. Facciamo chiarezza sulla ‘famosa’ invasione dei pavoni a Punta Marina (ma è davvero un'invasione?)A differenza di ratti e topi, essendo animali piuttosto grossi, i pavoni sarebbero aumentati non improvvisamente ma nel giro di qualche anno. Il parere del biologo e giornalista Marco Ferrari ... wired.it Punta Marina, il caso dei pavoni. Dal Safari Ravenna la proposta di adottarne 20Caso pavoni a Punta Marina: il giardino zoologico Safari Ravenna disponibile ad accogliere 20 pavoni, 15 maschi e 5 femmine ... ravennanotizie.it A Punta Marina la convivenza tra uomo e natura ha preso una piega inaspettata, trasformando una tranquilla località balneare nel set di un caso mediatico nazionale. Quella che dodici anni fa era solo una piccola famiglia di pavoni nascosta nella pineta, oggi - facebook.com facebook A Punta Marina, nel Ravennate, l'eco mediatica sulla presenza di un cospicuo gruppo di pavoni che abita la zona, ha trasformato il weekend in una piccola caccia fotografica collettiva. Da tempo il paese convive con i volatili, si stima siano più di cento, che indi x.com