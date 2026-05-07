I pavoni di Punta Marina mandano in tilt la Rai e dividono l’Italia tra risate e rabbia il web è imbarazzato

Da screenworld.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Punta Marina, un paese italiano, un episodio insolito ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico online. Durante un servizio televisivo condotto da un giornalista della Rai, si è visto un gruppo di pavoni che si aggirava liberamente nel paese, creando scompiglio tra risate e reazioni di rabbia sui social. La scena ha diviso l’Italia tra chi ha trovato divertente l’accaduto e chi si è mostrato imbarazzato.

Alberto Matano lancia il servizio con la solita compostezza da conduttore Rai. C’è un paese invaso dai pavoni, quel paese è Punta Marina. Frazione balneare di Ravenna, cittadina romagnola che da anni convive con una popolazione di eleganti pennuti che ha deciso di eleggere le sue strade, i suoi tetti e i suoi giardini a dimora stabile. Ma il servizio de La Vita in Diretta non è il solito reportage compassato: parte dritto, senza filtri. Una signora dai capelli rossi urla un “bastaaaaaaaa ” furibondo, esasperato, invelenito. Poi, subito dopo, a schiaffo, il verso stridente del pavone. Un vortice sonoro che diventa subito ritmo televisivo. Il montaggio è serrato, quasi ipnotico: testimonianze dei cittadini inferociti, stridio acuto degli animali, di nuovo le urla dei residenti, ancora il verso che perfora i timpani.🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - I pavoni di Punta Marina mandano in tilt la Rai e dividono l’Italia tra risate e rabbia ( il web è imbarazzato)

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