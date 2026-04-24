Il Consiglio provinciale di Caserta si appresta ad approvare il rendiconto 2025 nella riunione prevista per l’8 maggio. La discussione si sta già infiammando, con i revisori dei conti divisi e l’opposizione pronta a manifestare il proprio dissenso. La seduta si preannuncia tesa, con possibili confronti tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Si preannuncia un clima rovente in vista del Consiglio provinciale dell’8 maggio, quando sarà portato in votazione il rendiconto 2025 della Provincia di Caserta. Il documento contabile, infatti, arriva in aula accompagnato da tensioni politiche e da una spaccatura significativa all’interno del.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Bilancio di rendiconto: “Somme in ordine e nessuna irregolarità”. Ok dei revisori“Nessuna grave irregolarità riscontrata né contabile né finanziaria, né inadempienze già segnalate e non sanate”.

Cuba pronta allo scontro: cresce la tensione con gli Stati UnitiABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di Díaz-Canel: “Preparati a difenderci” Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che il Paese è...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Rendiconto della Provincia, revisori 'spaccati' e opposizione pronta allo scontro; Bilancio di rendiconto: Somme in ordine e nessuna irregolarità. Ok dei revisori; RENDICONTO 2025, CIOLFI (M5S): PIÙ CHE UN CONSUNTIVO, UN BILANCIO PROVVISORIO PERMANENTE; Bilancio, ok (in extremis) dei revisori: Errori corretti e buoni risultati. Ma l’opposizione conferma il ricorso.

Rendiconto della Provincia. Dodici milioni ’bloccati’Nei giorni scorsi, durante l’ultima seduta di consiglio provinciale, è stato approvato il rendiconto della gestione 2024 della Provincia e sono emersi numeri importanti che, però, hanno fatto partire ... lanazione.it

Approvato rendiconto gestione 2024 della Provincia PerugiaE' stato approvato con otto voti favorevoli e quattro contrari il rendiconto della gestione anno 2024 della Provincia di Perugia. Ad esporre il documento è stato il dirigente Alberto Orvietani che ha ... ansa.it

Via libera unanime al Rendiconto 2025 della Provincia dell’Aquila: conti solidi, oltre 16 milioni di investimenti e patrimonio in crescita. #rendiconto2025 #provinciadellaquila - facebook.com facebook