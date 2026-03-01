Scontri tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2 | danneggiati pullman e auto

Questa mattina sull’A2 del Mediterraneo, tra Padula e Sala Consilina, si sono verificati scontri tra tifosi del Frosinone e del Savoia. Durante l’incidente, sono stati danneggiati alcuni pullman e veicoli privati. La rissa ha coinvolto gruppi di supporter diretti rispettivamente verso Catanzaro e verso altre destinazioni. Nessuno è stato segnalato ferito o arrestato.

Momenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di tifosi delle squadre di calcio Frosinone diretti verso Catanzaro e quelli del Savoia.Gli scontriSecondo le prime ricostruzioni del portale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e autoMomenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di... Scontri tra tifosi del Napoli e della Lazio sull’autostrada A1 nei pressi di Frosinone: 80 identificati, sequestrate mazze e coltelliÈ successo di nuovo, ancora una volta le autostrade italiane sono diventate il teatro per gli scontri tra tifosi di calcio. Altri aggiornamenti su Scontri. Temi più discussi: Scontri tra tifosi pisani e veronesi: emessi nove daspo; Scontri tra tifosi nella trasferta. Sedici Daspo per gli ultras arancioni. E altri saranno presto identificati; Scontri tra tifosi prima di Pisa-Hellas: emessi 9 Daspo per gli ultras gialloblu; Trasferte vietate ai tifosi del Lecco. Tifosi del Galatasaray violenti a Torino, scontri con le forze dell’ordine, feriti un uomo e la figlia allo stadioMomenti di tensione all’Allianz Stadium tra Juventus e Galatasaray. Petardi, feriti e Daspo per gli ultras turchi. quotidianopiemontese.it Scontri tra tifoserie sull’A2 del Mediterraneo: danneggiati pullman e autoL’episodio - avvenuto tra gli svincoli di Padula e Sala Consilina - ha creato grande paura tra gli automobilisti, costretti a rallentare o a fermarsi per evitare di essere coinvolti nei disordini ... salernotoday.it In questi giorni arrivano, inoltre, notizie preoccupanti di scontri tra Pakistan e Afghanistan. Elevo la mia supplica per un ritorno urgente al dialogo. #PreghiamoInsieme, affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti nel mondo. Solo la pace, dono di Dio, può sa x.com SCONTRI TRA TIFOSERIE RIVALI SULLA A2 ALLO SVINCOLO DI PADULA. DANNI AD UN AUTOBUS E ALLE AUTO Tensione nelle prime ore della mattina lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Padula. Un gruppo di persone - facebook.com facebook