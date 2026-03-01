Scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2 | danneggiati pullman e auto

Questa mattina sull'A2 del Mediterraneo, tra Padula e Sala Consilina, si è verificato un scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia. Durante l'alterco, sono stati danneggiati alcuni pullman e auto. L’incidente si è verificato mentre i gruppi di supporter si dirigevano verso Catanzaro per la partita. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Momenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di tifosi delle squadre di calcio Frosinone diretti verso Catanzaro e quelli del Savoia.Gli scontriSecondo le prime ricostruzioni del portale.