Probabili formazioni Verona-Milan | Allegri punta su Leao-Pulisic Spazio anche ad Athekame

Domani si disputa la partita tra Verona e Milan, con l’allenatore rossonero che dovrebbe schierare Leao e Pulisic come attaccanti, tornando al modulo 3-5-2 dopo aver utilizzato un 4-3-3 nelle ultime gare. Tra le possibili scelte anche Athekame, che potrebbe trovare spazio in panchina o in campo. La formazione del Verona non è ancora ufficiale, ma si prevede qualche variazione rispetto alle ultime partite.

Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao e Pulisic in attacco e torna con il 3-5-2 dopo l'esperimento 4-3-3 Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri torna con il suo 3-5-2. In difesa torna Gabbia, a centrocampo spazio a Fofana dal primo minuto, mentre a destra occhio ad Athekame. In attacco fiducia a Leao e Pulisic. Le ultime novità da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao-Pulisic. Spazio anche ad Athekame Notizie correlate Cremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri punta ancora su Leao e PulisicCremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri mette in campo la squadra migliore possibile. Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri punta su Jashari ed EstupinanProbabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri ha sciolto tutti i suoi dubbi e punta su Jashari al posto di Rabiot. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Milan: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug, Tomori e Orban; Probabile Formazione - 33° Giornata. Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match della domenica alle 15, il Milan è in trasferta a Verona. Sammarco davanti schiera la coppia Orban-Bowie. Dopo il 4-3-3 visto nel ko con l’Udinese, Allegri torna invece al 3-5-2. A destra ... sport.sky.it Serie A 2025-2026: Verona-Milan, le probabili formazioniReduce da due sconfitte consecutive, il Milan cerca riscatto domenica alle 15 al Bentegodi contro il Verona, campo storicamente poco favorevole ai rossoneri. sportal.it Match Preview Hellas Verona-Milan, pronti a spingere i rossoneri: leggi la presentazione x.com Questi gli ultimi 5 precedenti tra #Milan e Verona: 5 vittorie su 5 L'ultima volta che i rossoneri non hanno vinto con gli scaligeri risale al 2020, mentre l'ultima sconfitta risale al 17 dicembre del 2017... Riusciremo finalmente a tornare a vincere e convincere - facebook.com facebook