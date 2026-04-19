Probabili formazioni Verona-Milan | Allegri punta su Leao-Pulisic Spazio anche ad Athekame

Da pianetamilan.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si disputa la partita tra Verona e Milan, con l’allenatore rossonero che dovrebbe schierare Leao e Pulisic come attaccanti, tornando al modulo 3-5-2 dopo aver utilizzato un 4-3-3 nelle ultime gare. Tra le possibili scelte anche Athekame, che potrebbe trovare spazio in panchina o in campo. La formazione del Verona non è ancora ufficiale, ma si prevede qualche variazione rispetto alle ultime partite.

Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri punta su Leao e Pulisic in attacco e torna con il 3-5-2 dopo l'esperimento 4-3-3 Probabili formazioni Verona-Milan: Allegri torna con il suo 3-5-2. In difesa torna Gabbia, a centrocampo spazio a Fofana dal primo minuto, mentre a destra occhio ad Athekame. In attacco fiducia a Leao e Pulisic. Le ultime novità da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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