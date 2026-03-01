LIVE Alle 12.30 Cremonese-Milan | Nicola si affida a Bonazzoli Allegri con Leao e Pulisic

Alle 12.30 si gioca la partita tra Cremonese e Milan, con Nicola che schiera Bonazzoli come punta centrale e Allegri che punta su Leao e Pulisic in attacco. Il Milan cerca di recuperare i tre punti persi nelle ultime uscite per arrivare nel miglior modo possibile al prossimo derby. La partita si svolge allo stadio della Cremonese e sarà trasmessa in diretta.

(3-5-2) Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola. (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. Non ci sono squalificati. Nella Cremonese diffidati Bondo, Vardy e Terracciano. Nel Milan diffidati Fofana, Rabiot, Athekame e Saelemaekers. Direzione di gara affidata a Massa, della sezione di Imperia. Assistenti Meli e Alassio. Quarto uomo Ayroldi. Al Var Guida, assistente Var Maggioni. La partita sarà trasmessa su Dazn, anche in streaming. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, gara visibile anche sul canale 214 di Sky.