Il difensore dell’Atalanta si è ritirato dall’impegno con la nazionale a causa di un problema muscolare. Si tratta di un fastidio che richiede ulteriori valutazioni mediche prima di poter definire la sua condizione. Al momento non sono stati comunicati dettagli su eventuali tempi di recupero o su come questa situazione potrà influire sulla sua presenza in campo.

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© Calcionews24.com - Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta si ferma in nazionale: problema muscolare e condizioni da valutare

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