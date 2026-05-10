Il calciatore americano si è infortunato e sarà assente nelle prossime partite. La sua assenza potrebbe portare a modifiche nella formazione offensiva della squadra, con possibili alternative per sostituirlo nel reparto avanzato. Il tecnico sta valutando le opzioni a disposizione per affrontare la sfida contro l’Atalanta, mentre il calciatore portoghese dovrà cercare di riscattarsi dopo alcune prestazioni sotto tono.

? Punti chiave Come cambierà l'assetto offensivo di Allegri senza Pulisic?. Chi sostituirà il talento americano nel reparto avanzato?. Quanto peserà il digiuno di Leao sulla scelta del titolare?. Quali conseguenze avrà il risultato contro l'Atalanta sul mercato?.? In Breve Pulisic ha segnato 8 gol nella prima metà della stagione 2025-26.. Leao non segna in Serie A da 7 partite consecutive.. Il tecnico Allegri aveva inizialmente previsto l'impiego di Santiago Gimenez e Nkunku.. Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo.. Il problema ai muscoli glutei che ha colpito Christian Pulisic durante l’ultimo allenamento obbliga il Milan a una scelta tattica imprevista in vista della sfida di domenica sera contro l’Atalanta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pulisic fermo per infortunio: Leao deve riscattarsi con l’Atalanta

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