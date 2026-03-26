Il difensore del Milan ha commentato il suo infortunio, il percorso verso lo Scudetto e le voci riguardanti le uscite di Leao e Pulisic. Ha inoltre affrontato il tema di Massimiliano Allegri, senza entrare nel merito di eventuali polemiche o interpretazioni. Le sue dichiarazioni sono state fatte in occasione di un intervento pubblico, senza riferimenti a fatti specifici o nomi di altre persone.

"Sicuramente sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra". Queste le parole di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha parlato del suo infortunio e non solo nella sua lunga intervista a 'Sky Sport'. Ecco le sue parole su cosa ha il Milan in più rispetto all'Inter visto che ha vinto due derby su due in stagione. "È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia: “Leao e Pulisic? Uscite cose che non rispecchiano la realtà”. Infortunio, Scudetto e Allegri

Articoli correlati

Milan-Torino, Gimenez torna? L’annuncio di Allegri: “Leao-Pulisic? Sono cose che …”"Gimenez sta bene domani sarà convocato", questo l'annuncio di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Torino.

Leao insofferente per il cambio di Allegri, ma in realtà doveva uscire PulisicIl Milan di Allegri ha perso con la Lazio consegnando di fatto lo scudetto all’Inter.

Approfondimenti e contenuti su Gabbia Leao e Pulisic Uscite cose che...

Temi più discussi: Milan, le ultime su Leao e Pulisic verso il Torino. Gimenez verso la panchina, Loftus-Cheek e Gabbia…; Milan, contro il Toro torna Rabiot. Fiducia a Leao-Pulisic; Le ultime sulle condizioni di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Formazioni ufficiali Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Estupinan, Ricci, Leao, Pulisic, Isaksen e Maldini.

Gabbia: Tra Leao e Pulisic tutto ok, siamo un grande gruppo. E per lo scudetto...Matteo Gabbia fa il punto sul suo Milan in un'intervista a Sky, tra Nazionale, Allegri e l'ambizione tricolore ... sport.sky.it

Infortunati Milan, da Leao a Gabbia e Loftus-Cheek: le novità sui rientriInfortunati Milan - Aggiornamenti in casa Milan sulle condizioni di Leao, Gabbia e Loftus-Cheek: come stanno e quando possono rientrare ... fantamaster.it

#Gabbia sull'infortunio: "Sto meglio. Ecco l'obiettivo". Allegri, Scudetto e Leao-Pulisic #SempreMilan #Milan x.com

RIECCO LOFTUS Come appreso da Milanpress.it, Ruben Loftus-Cheek è oggi tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Ancora a parte Leao e Gabbia, che hanno proseguito con le terapie nel percorso di rientro dagli infortuni #leao #gabbia #loftusc - facebook.com facebook