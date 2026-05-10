Milan infortunio per Pulisic | salta la sfida con Atalanta

Christian Pulisic si è infortunato prima della partita tra il Milan e l’Atalanta, in programma domenica 10 maggio. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell’attaccante. La squadra rossonera dovrà quindi fare a meno del giocatore durante l’incontro di oggi. Al momento non sono stati annunciati eventuali aggiornamenti sulle terapie o sui tempi di recupero.

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(Adnkronos) – Infortunio per Christian Pulisic prima di Milan-Atalanta, in programma oggi, domenica 10 maggio. L'attaccante statunitense si è fermato nella rifiniutura del big match della 36esima giornata di Serie A. Pulisic ha riportato un problema fisico al gluteo, con Massimiliano Allegri che non lo ha quindi inserito tra i convocati per la sfida di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan, infortunio per Leao in allenamento: salta il Torino Leggi anche: Milan, infortunio per questo top: salta il Torino Argomenti più discussi: Perché Pulisic non gioca Sassuolo-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va almeno in panchina? Il motivo; Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta; Milan, ecco cosa sta succedendo per Pulisic e la sua gestione ora al fantacalcio; La Champions sposta il mercato di 100 milioni. Allegri in vista di Milan-Sassuolo.