Puglia beni comuni | finanziati tredici progetti per il riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata Ad Adelfia Bari Brindisi Fasano Foggia Martina Franca Melendugno Monteroni di Lecce Ostuni Ruvo di Puglia Taurisano Trani e Trepuzzi

In Puglia sono stati approvati e finanziati tredici progetti destinati al riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative coinvolgono diverse località della regione, tra cui città come Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. La Regione ha reso noto che le risorse sono state assegnate attraverso l’Avviso “Puglia Beni Comuni”, una misura regionale finalizzata a riqualificare e valorizzare i beni sequestrati.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, la misura regionale che promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Dalla creazione di servizi socio-educativi agli interventi per il supporto alla genitorialità, dalla nascita di centri civici e culturali alla realizzazione di progetti di co-housing e accoglienza per anziani, donne vittime di violenza, persone con disabilità e migranti: è questa l’anima delle proposte progettuali ad alto impatto sociale selezionate dalla Regione per trasformare gli immobili sottratti alle mafie in spazi di comunità, inclusione e innovazione sociale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Puglia beni comuni”: finanziati tredici progetti per il riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata Ad Adelfia, Bari, Brindisi, Fasano, Foggia, Martina Franca, Melendugno, Monteroni di Lecce, Ostuni, Ruvo di Puglia, Taurisano, Trani e Trepuzzi Riuso sociale beni confiscati: in Puglia finanziati 13 progetti, uno nel BrindisinoOSTUNI - Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, la misura regionale che promuove il... Dalle mani dei boss alla comunità: così rinascono tre beni confiscati a Bari, Adelfia e RuvoDall'alloggio destinato alle donne vittime di violenza al centro per l'inclusione dei lavoratori stagionali. Temi più discussi: Beni confiscati diventano spazi di aggregazione: tredici progetti finanziati; Beni confiscati ai clan, 11 milioni per 13 progetti in Puglia. Dove c’erano le mafie, torna la comunità; Riuso sociale dei beni confiscati: presentazione dei 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia; Riuso sociale dei beni confiscati, 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia: c’è anche Foggia. Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazziEx discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina ... agorablog.it BENI CONFISCATI Riuso sociale dei beni confiscati: la Regione Puglia presenta 13 progetti finanziatiIl bando Puglia Beni Comuni, rappresenta un intervento strategico nelle politiche regionali per il contrasto alla criminalità organizzata ... statoquotidiano.it A Martina Franca, la Passione di Cristo torna a farsi carne e respiro. La Via Crucis Vivente della Parrocchia Regina Mundi taglia il traguardo del quinto anno e lo fa con un’edizione che va oltre i confini del sagrato, coinvolgendo l’intera città in una rete di collab - facebook.com facebook