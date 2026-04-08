Riuso sociale beni confiscati | in Puglia finanziati 13 progetti uno nel Brindisino

In Puglia sono stati finanziati complessivamente 13 progetti nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, una misura regionale volta a favorire il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Tra queste iniziative, una si trova nel territorio brindisino, mentre le altre sono distribuite nelle diverse province della regione. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere il recupero e la valorizzazione di beni sottratti alla criminalità.

OSTUNI - Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, la misura regionale che promuove il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Uno riguarda Ostuni. La graduatoria definitiva è stata presentata nella mattinata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla RegioneSono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, la misura regionale che promuove il riutilizzo sociale... Beni confiscati alla mafia: in provincia di Lecce quattro dei 13 progetti finanziatiLECCE - La provincia di Lecce è quella che ha ottenuto il maggior numero di interventi finanziati nel programma regionale sul riuso dei beni... Temi più discussi: I beni confiscati e la città che deve ancora conoscerli; Beni confiscati, la Regione Puglia presenta 13 progetti di riuso sociale: conferenza in Sala Di Jeso; Riuso sociale dei beni confiscati, 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia: c’è anche Foggia; Riuso sociale dei beni confiscati: presentazione dei 13 progetti finanziati dalla Regione Puglia. Riuso sociale dei beni confiscati, presentati i 13 progetti finanziati da Regione Puglia Decaro: Dove c’erano le mafie, oggi torna la comunità. Miglietta: Segnale ...Riuso sociale dei beni confiscati, presentati i 13 progetti finanziati da Regione Puglia Decaro: Dove c'erano le mafie, oggi torna la comunità. Miglietta: Segnale di cambiamento per la storia dei t ... ilikepuglia.it BENI CONFISCATI Riuso sociale dei beni confiscati: la Regione Puglia presenta 13 progetti finanziatiIl bando Puglia Beni Comuni, rappresenta un intervento strategico nelle politiche regionali per il contrasto alla criminalità organizzata ... statoquotidiano.it Undici milioni per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia, quali sono i progetti finanziati dalla Regione x.com Puglia, 13 progetti per il riuso sociale dei beni confiscati: “Dove c’erano le mafie, torna la comunità” Sono 13 i progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso Puglia Beni Comuni, iniziativa della Regione Puglia che punta a trasformare immobili sottratti alla criminal - facebook.com facebook