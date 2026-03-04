Provincia di Caserta bagarre sulla vicepresidenza | partita interna nel centrodestra

In provincia di Caserta si svolge una disputa all’interno del centrodestra per la vicepresidenza del consiglio provinciale. La proclamazione degli eletti è prevista questa mattina alle 11.30, momento in cui verrà ufficializzata la nuova composizione dell’assemblea. La tensione tra i rappresentanti del centrodestra si concentra sulla designazione del ruolo di vice.

De Filippo in testa alle preferenze, ma Forza Italia reclama il ruolo chiave. Possibile asse Innocenti-Nuzzo, mentre si valuta un ricorso La nuova composizione del consiglio provinciale sarà ufficializzata questa mattina alle 11.30 con la proclamazione formale degli eletti. Tuttavia, il confronto politico è già entrato nel vivo, concentrandosi sull’assegnazione delle deleghe e, soprattutto, sulla scelta del vicepresidente. In base alle intese maturate prima del voto, la carica di “numero due” sarebbe dovuta andare al candidato più suffragato, ossia al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, esponente di Fratelli d'Italia. Il risultato personale ottenuto dal primo cittadino maddalonese è stato rilevante, ma all’interno della coalizione non mancano le perplessità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

