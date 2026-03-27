Provincia di Caserta deleghe ancora ferme | scontro nel centrodestra sulla vicepresidenza

Nel nuovo Consiglio Provinciale di Caserta, le deleghe sono ancora da assegnare e non sono stati raggiunti accordi operativi. Nel centrodestra si svolge un confronto acceso riguardo alla distribuzione delle deleghe e alla nomina della vicepresidenza dell'ente. La situazione crea tensioni tra i membri delle forze politiche coinvolte, senza che siano stati definiti i ruoli ufficiali.

La prima seduta si è infatti svolta senza affrontare il tema delle cariche, nonostante il referendum sia ormai archiviato e quindi non vi siano più alibi legati alle attività di propaganda elettorale. Una situazione che ha spinto Fratelli d’Italia ad accelerare i tempi, avviando in queste ore una serie di interlocuzioni con il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano. Il partito guidato in provincia dal parlamentare Gimmi Cangiano punta a chiudere rapidamente la partita, ma il nodo principale resta quello della vicepresidenza. La scelta più lineare, secondo FdI, ricadrebbe su Andrea De Filippo, sindaco di Maddaloni e candidato più votato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Provincia di Caserta, deleghe ancora ferme: scontro nel centrodestra sulla vicepresidenza Articoli correlati Leggi anche: Provincia di Caserta, bagarre sulla vicepresidenza: partita interna nel centrodestra Leggi anche: Provincia, deleghe ancora in sospeso: Colombiano prende tempo tra equilibri politici e partita Asi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Provincia di Caserta deleghe ancora... Temi più discussi: In 89 uffici postali della provincia di Caserta è possibile richiedere il passaporto; Napoli-Bari, attivata la prima tratta in Campania; Provincia di Caserta insediato il nuovo consiglio | Serve un lavoro condiviso; Verso le elezioni. Anna Maria Calcagno conferma la sua candidatura con 'Ricoloriamo Arienzo'. Provincia di Caserta, deleghe ancora ferme: scontro nel centrodestra sulla vicepresidenzaParte senza accordi operativi il nuovo Consiglio Provinciale di Caserta, mentre nel centrodestra si apre un confronto tutt’altro che semplice sulla distribuzione delle deleghe e, soprattutto, sulla ... casertanews.it Provincia di Caserta, prima seduta del nuovo Consiglio: nominati capigruppoCaserta – Si apre ufficialmente la nuova consiliatura della Provincia di Caserta con la prima seduta del Consiglio Provinciale, convocata dopo le elezioni del ... pupia.tv Beni confiscati. Santangelo: “Tre progetti finanziati in provincia di Caserta” L'approvazione... - facebook.com facebook