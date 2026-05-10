Provincia Centenaro sostiene Pettenuzzo | Figura autorevole per guidare il centrodestra

Da padovaoggi.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dibattito interno al centrodestra per la guida della Provincia, il nome di Nicola Pettenuzzo viene indicato come figura autorevole. La sua candidatura o il suo ruolo viene sostenuto da Centenaro, che lo definisce un punto di riferimento nel settore. La discussione riguarda la possibilità di affidare a Pettenuzzo la responsabilità di guidare l’ente provinciale, con il confronto che si concentra sulle figure di rilievo per questa posizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nome di Nicola Pettenuzzo entra con forza nel dibattito interno al centrodestra per la guida della Provincia. A sostenerne pubblicamente la possibile candidatura è l’onorevole Giulio Centenaro, deputato padovano della Lega, che definisce il sindaco e segretario provinciale del partito una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Elezioni comunali, il Pli apre a Giusi Princi: "Figura autorevole per guidare la città"Per il partito di Reggio Calabria: "La città ha bisogno di una guida capace di restituirle centralità politica, credibilità istituzionale e...

Leggi anche: La Provincia al voto, Centenaro: «Serve una guida chiara, basta accordi poco trasparenti»

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web