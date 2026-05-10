Provincia Centenaro sostiene Pettenuzzo | Figura autorevole per guidare il centrodestra
Nel dibattito interno al centrodestra per la guida della Provincia, il nome di Nicola Pettenuzzo viene indicato come figura autorevole. La sua candidatura o il suo ruolo viene sostenuto da Centenaro, che lo definisce un punto di riferimento nel settore. La discussione riguarda la possibilità di affidare a Pettenuzzo la responsabilità di guidare l’ente provinciale, con il confronto che si concentra sulle figure di rilievo per questa posizione.
Il nome di Nicola Pettenuzzo entra con forza nel dibattito interno al centrodestra per la guida della Provincia. A sostenerne pubblicamente la possibile candidatura è l’onorevole Giulio Centenaro, deputato padovano della Lega, che definisce il sindaco e segretario provinciale del partito una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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