La Provincia al voto Centenaro | Serve una guida chiara basta accordi poco trasparenti

Il prossimo 14 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Padova, con il voto riservato a sindaci e consiglieri comunali di 101 Comuni. La Provincia si appresta a rinnovare le sue cariche, mentre il presidente in carica ha annunciato la convocazione ufficiale delle urne. Tra le voci, quella di un rappresentante del territorio che richiede una guida più chiara e meno accordi poco trasparenti.

Padova si prepara al rinnovo del consiglio provinciale. Il presidente Sergio Giordani ha convocato le elezioni per il prossimo 14 giugno, con voto riservato a sindaci e consiglieri comunali dei 101 Comuni del territorio, trattandosi di un ente di secondo livello. Le liste dei candidati dovranno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Svizzera al voto sull’immigrazione: referendum cruciale per limitare la crescita demografica e gli accordi con l’UE.Svizzera al voto sull’immigrazione: un referendum che potrebbe isolare il Paese La Svizzera si prepara a un voto cruciale il 10 giugno che potrebbe... Leggi anche: Affidi, le analisi oltre la sentenza: "I pagamenti poco trasparenti. I politici dei Comuni lo sapevano" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Elezioni amministrative, dieci Comuni al voto; Elezioni in Bergamasca, 14 Comuni al voto: tutti i candidati; Elezioni Comunali 2026 in provincia di Avellino, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggio. Amministrative 2026: definiti i candidati nei 17 Comuni al votoSaranno circa 900 i Comuni italiani chiamati al voto nel primo semestre del 2026 per le elezioni amministrative. Nel territorio seguito dal nostro giornale sono 17 le realtà coinvolte: 10 in provincia ... laprovinciadivarese.it Ventuno Comuni al voto in provincia di Lecce per le elezioni amministrativeSono ventuno i comuni al voto per le elezioni amministrative, qualche sorpresa politica non manca nei centri più grandi ... trmtv.it La Provincia avvia la gara per una nuova strada di circa 900 metri tra la statale 240 e la provinciale 69. Il progetto prevede due rotatorie, interventi sulla pista ciclopedonale e 385 giorni di lavori dalla consegna facebook Addio a Daniele Roscia, tra i primi leghisti in provincia di Brescia x.com