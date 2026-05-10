Prossima partita di Sinner agli Internazionali di Roma 2026 | quando gioca orario e dove vedere il match in tv

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia, un torneo di livello Masters 1000 in corso a Roma. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e sarà trasmessa in diretta televisiva. I dettagli sull’orario e il luogo esatto del match sono stati comunicati dagli organizzatori, che hanno confermato la partecipazione del tennista italiano.

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il successo all’esordio contro Sebastian Ofner, il numero 1 del mondo sfiderà l’australiano Alexei Popyrin nella corsa agli ottavi di finale del torneo romano. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il match è in programma lunedì 11 maggio 2026 nella sessione serale del Foro Italico, con inizio non prima delle ore 19.00. Campo e ordine ufficiale di gioco saranno confermati nelle prossime ore dagli organizzatori. Sinner-Popyrin: precedenti e curiosità. Quella di Roma sarà la quarta sfida in carriera tra Sinner e Popyrin.🔗 Leggi su Funweek.it

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