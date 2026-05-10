Pronostico Santos-Bragantino | ecco il fattore della differenza

Da ilveggente.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si disputerà la partita tra Santos e Bragantino, valida per la quindicesima giornata del campionato brasiliano. La gara si svolgerà in un orario stabilito e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state rese note le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico si basa su alcune differenze tra le formazioni stesse.

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Santos-Bragantino è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica: tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque risultati utili di fila in tutte le competizioni. Anche se parliamo di cinque pareggi. Ovvio, il Santos ha sempre abituato tutti a risultati diversi, ma il momento storico in generale non è dei migliori. Ma è il momento di invertire questa marcia. C’è un fattore che contro il Bragantino potrebbe fare la differenza. Intanto gli ospiti sono in alto in classifica e sono una squadra che più passa il tempo più alza il livello della propria rosa, ma i sedici gol subito in 14 partite non aiutano senza dubbio...🔗 Leggi su Ilveggente.it

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