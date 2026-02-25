Pronostico Ferencvaros-Ludogorets | ecco il fattore determinante

Ferencvaros-Ludogorets è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Era imbattuto, prima della gara d’andata, il Ferenvcaros nei quattro precedenti contro il Ludogorets. E quelli che giovedì sera saranno gli ospiti, si sono presi una bella soddisfazione ma anche la possibilità di giocare per il doppio risultato in questa partita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non basterà, purtroppo, per riuscire a superare il turno. Il Ferenvcaros, con un gol davanti intanto la porta ai supplementari ma è giusto pensare che questa squadra possa avere le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria nell’arco dei novanta minuti e quindi passare il turno. Il rendimento casalingo è imponente, una squadra che davanti al pubblico amico non perde praticamente mai, mentre il Ludogorets, quando gioca in trasferta, non riesce in nessun modo a fare vedere le qualità che mette in campo quando gioca dentro il proprio stadio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

