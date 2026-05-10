Domenica si disputa la partita tra il PSG e Brest, valida per la trentatreesima giornata di Ligue 1. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e si conosceranno le probabili formazioni, le statistiche aggiornate e le notizie più recenti. La sfida segna anche la striscia più lunga di sempre per questa tipologia di confronto.

PSG-Brest è una partita della trentatreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tre punti di vantaggio sul Lens secondo e una partita in meno. Il PSG vede il titolo da vicino e sa benissimo che una vittoria questa sera potrebbe chiudere in maniera definitiva i conti. E contro il Brest, possibilità che la squadra ospite possa riuscire a mettere il bastone tra le ruote, non ce ne stanno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è un record che il PSG ha appunto contro i bretoni che ormai sono salvi e che non devono più giocare con affanno in queste ultime due partite della propria stagione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico PSG-Brest: è la striscia più lunga di sempre

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