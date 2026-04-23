Pronostico Brest-Lens | chiudono la settimana perfetta

Venerdì si disputa la partita tra Brest e Lens, valida per la trentunesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge in serata e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili notizie e statistiche relative alle due squadre, oltre alle probabili formazioni e al pronostico della gara. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento della settimana nel campionato francese.

Brest-Lens è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Una settimana clamorosa. Che si potrebbe chiudere con il primo posto in classifica – si andrebbe davanti di due punti – anche se il PSG avrebbe comunque due partite in meno. Il Lens non molla. In nessun modo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo aver ribaltato il Tolosa la scorsa settimana, il Lens ha ribattuto la stessa squadra nella semifinale di Coppa di Francia volando in finale. E chi se lo aspettava? Nessuno. E allora, in questo finale di stagione, il sogno è quello di provarci in tutte le competizioni.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Brest-Lens: chiudono la settimana perfetta Notizie correlate Pronostico Nottingham Forest-Burnley: chiudono la settimana perfettaNottingham-Burnley è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Pronostico Lille-Lens: chiudono i giochi?Lille-Lens è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pronostico Brest-Lens: chiudono la settimana perfetta; Pronostico Brest - Lens - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, Ligue 1, Francia; Pronostico Lipsia-Union Berlino 24 Aprile 2026: 31ª Giornata di Bundesliga. Pronostico Stade Brestois 29 vs Lens – 24 Aprile 2026Nel contesto del prestigioso Ligue 1, l’appuntamento di 24 Aprile 2026 alle 20:45 allo Stadio Francis-Le Blé promette intensità e letture tattiche complesse. news-sports.it