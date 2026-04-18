Pronostico Nantes-Brest | retrocessione sempre più vicina

Domenica si disputerà la partita tra Nantes e Brest, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili e pronostici. Questa sfida tra le due squadre si inserisce in un momento cruciale della stagione, con una delle due che si avvicina sempre di più alla retrocessione.

Nantes-Brest è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tredici anni consecutivi di Ligue 1 possono bastare. Il Nantes, penultimo, con diciannove punti conquistati fino al momento, è ormai ad un passo dalla retrocessione. Possibilità di salvezza, con sei punti di distacco rispetto alla squadra che andrebbe al playout, sono troppi. E il momento in generale di forma non è che aiuti a dare fiducia. Anche il Brest non sta benissimo, visto che si presenta a questa partita dopo tre sconfitte di fila, ma almeno gli ospiti sono liberi mentalmente quasi da ogni pensiero visti i 36 punti messi in cassaforte fino al momento che di fatto hanno eliminato nel corso di questi mesi i pensieri negativi.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Nantes-Brest: retrocessione sempre più vicina Notizie correlate Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicinaMetz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... L’Emma Villas crolla anche a Porto Viro. La retrocessione è sempre più vicinaPORTO VIRO 3 EMMA VILLAS 1 PORTO VIRO: Erati 9, Maghenzani, Zonta 2, Magliano 14, Ferreira, Brodolo, Lamprecht (L), Sperandio 5, Klobucar 20, Mazzon,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nantes vs Brest Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Ligue 1 19-04-2026; Ligue 1, pronostici per la giornata numero trenta; FC Nantes - Stade Brest 29 Pronostico e confronto quote 19.04.2026. Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicinaMetz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it