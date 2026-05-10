Pronostico Parma-Roma | Gasperini crede nella Champions

Domenica si disputerà la partita tra Parma e Roma, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Si tratta di un match che coinvolge due squadre con obiettivi diversi e si svolge in un momento chiave della stagione. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e sono state diffuse le probabili formazioni e le statistiche relative alle due squadre.

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Parma-Roma è una partita della trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il cammino della Roma, in questa ultima parte di stagione, è stato impeccabile. Vittorie importanti, dopo quel clamoroso pareggio contro la Juventus in casa, che grazie anche a dei passi falsi di quelle che stanno davanti hanno riaperto la possibilità di un posto nella prossima Champions. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gasperini ci crede, e contro un Parma ormai salvo, le possibilità di una vittoria giallorossa sono altissime. Da un lato c’è una squadra, quella di Cuesta, che da chiedere ormai non ha più nulla, dall’altro c’è quella dell’ex allenatore dell’Atalanta che sogna qualcosa che manca da diversi anni nella Capitale.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Parma-Roma: Gasperini crede nella Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma-Roma, Gasperini obbligato a vincere per un posto in Champions: il pronosticoROME, ITALY - APRIL 18: Donyell Malen of AS Roma in action during the Serie A match between AS Roma and Atalanta BC at Stadio Olimpico on April 18,... Roma-Pisa, per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions: il pronosticoLa trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione...