Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la Roma si prepara alla trasferta a Parma, dove Gasperini ha bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita si gioca al Tardini, con i giallorossi che cercano di consolidare il quarto posto in classifica. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma un risultato che potrebbe influenzare le posizioni finali.

ROME, ITALY - APRIL 18: Donyell Malen of AS Roma in action during the Serie A match between AS Roma and Atalanta BC at Stadio Olimpico on April 18, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Fabio RossiAS Roma via Getty Images) I giallorossi al Tardini dopo la larga vittoria contro la Fiorentina: in palio il quarto posto contro i ducali che hanno già raggiunto il loro obiettivo salvezza Al Tardini ecco una delle sfide che può decidere la corsa Champions in cui sono coinvolte Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como. Cinque squadre per tre posti ancora da assegnare dopo lo scudetto dell'Inter. E allora scopriamo pronostico e quote di Parma-Roma in programma domenica 10 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma-Roma, Gasperini obbligato a vincere per un posto in Champions: il pronostico

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