Roma-Pisa per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions | il pronostico

Nella trentaduesima giornata di campionato, si gioca l'anticipo tra la squadra di casa e la squadra in ultima posizione. La partita si svolge di venerdì e rappresenta un'occasione importante per entrambe le formazioni. L'allenatore della squadra ospite ha dichiarato che sarà fondamentale non commettere errori e mantenere la concentrazione. La sfida si preannuncia decisiva per l'andamento della stagione di entrambe le squadre.

La trentaduesima giornata si apre con l'anticipo del venerdì tra i giallorossi e l'ultima in classifica: il tecnico vuole vincere e mettere pressione alle rivali A sette giornate dalla finel del campionato, Gasperini non può più permettersi di perdere altro terreno rispetto alle rivali con cui lotta per un posto in Champions. L'anticipo contro l'ultima in classifica potrebbe consentire al tecnico di agganciare momentaneamente la Juventus. Scopriamo pronostico e quote di Roma-Pisa, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20.45. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! La Roma arriva dalla brutta sconfitta di Milano contro l'Inter (5-2 per i nerazzurri nello scorso week end) e deve assolutamente riprendere la sua corsa Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Pisa, per Gasperini vietato sbagliare nella corsa Champions: il pronostico Fiorentina-Parma, per Vanoli ora è vietato sbagliare: il pronosticoAppuntemento forse decisivo per i viola al Franchi contro la squadra di Cuesta: per la salvezza urge un successo liberatorio dopo il crollo di Udine... Leggi anche: Roma, vietato mollare: con il Como si decide la corsa Champions Temi più discussi: Roma-Pisa, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini; Roma, alta tensione: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante, anche Gasp sotto esame; Probabili formazioni Roma-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Malen, Soulé, Pellegrini, Tramoni e Moreo; Roma - Pisa, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini. Verso Roma-Pisa: Durosinmi verso la convocazione, Wesley potrebbe recuperareIl Pisa è atteso dalla difficilissima trasferta di Roma contro i giallorossi di Gasperini, ce dopo la pesante sconfitta cercano il riscatto per poter sperare ancora in una qualificazione in ... magazinepragma.com Le probabili formazioni di Roma-Pisa (Serie A)Le possibili scelte di formazione di Gasperini e Hiljemark per Roma-Pisa, anticipo della trentaduesima giornata. msn.com Verso Roma-Pisa, El Aynaoui possibile novità: fuori Cristante. Wesley ancora a parte #ASRoma x.com Il dato dei gol segnati è il peggiore degli ultimi 30 anni, ma Roma-Pisa è un’ottima occasione per dare un’aggiustata ai numeri #ASRoma #LaGazzettadelloSport https://pagineromaniste.com/cercasi-gol-in-area-serve-piu-fame/ - facebook.com facebook