Pronostico Mainz-Union Berlino | la prima volta storica?

Domenica si gioca la partita tra Mainz e Union Berlino, valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga. Si tratta di un incontro che, sebbene non abbia ancora avuto precedenti nella storia del campionato, suscita interesse tra tifosi e appassionati. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono state diffuse le probabili formazioni ufficiali.

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Mainz-Union Berlino è una partita valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Classica partita di fine stagione, senza che nessuno debba chiedere nulla. Mainz e Union Berlino sono due squadre che ormai quello che dovevano fare lo hanno fatto. Starà poi ai club capire se sono soddisfatti o meno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo da questo match in programma nella serata di domenica e che chiuderà il penultimo turno della Bundesliga ci aspettiamo poco tatticismo, in primis, e poi anche la voglia di regalarsi, in questo caso parliamo della squadra ospite, della prima e storica vittoria di Eta in panchina, la prima donna nella storia del massimo campionato tedesco a guidare una prima squadra.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Mainz-Union Berlino: la prima volta storica? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Mainz-Sigma Olomouc: la storica prima sconfittaMainz-Sigma Olomouc è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Se quella della gara... Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in BundesligaSvolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la...