Pronostico Mainz-Sigma Olomouc | la storica prima sconfitta

Il prossimo 10 aprile si terrà la partita tra Mainz e Sigma Olomouc, valida per gli ottavi di finale di Conference League. La sfida si giocherà allo stadio del Mainz e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre scenderanno in campo con l’obiettivo di avanzare nel torneo, in una gara che rappresenta un momento importante per i rispettivi dirigenti e giocatori.

Mainz-Sigma Olomouc è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Se quella della gara d’andata, per il Mainz, è stata la prima partita contro una formazione della Repubblica Ceca nella propria storia, per il Sigma Olomouc, invece, è stata la terza. E non ha mai perso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo zero a zero è un risultato che ovviamente lascia aperto ogni discorso per quanto riguarda la qualificazione ai quarti di finale di questa manifestazione, ma il fatto che il Mainz sia riuscito ad uscire indenne da un campo comunque complicato, ci indica per forza che i tedeschi siano favoriti e che sono pronti, pure, a infliggere la prima storia sconfitta al Sigma contro squadra di questa nazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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