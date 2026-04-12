L’Union Berlino ha annunciato la nomina di Marie-Louise Eta come allenatrice della prima squadra, segnando una svolta significativa nel calcio tedesco. Eta diventa la prima donna a sedere sulla panchina di una squadra maschile in Bundesliga, il massimo campionato di calcio in Germania. Questa decisione rappresenta un momento storico per il calcio europeo e per le rappresentazioni di genere nel mondo dello sport professionistico.

Svolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la prima allenatrice donna a guidare una squadra maschile in Bundesliga. La decisione arriva nel pieno della lotta salvezza, con il club impegnato a evitare la retrocessione nelle ultime giornate di campionato. +++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der. pic.twitter.com5w84jM4kyu — 1.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in Bundesliga

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