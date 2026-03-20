Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff WTA Miami 20-03-2026

Da infobetting.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff si svolgerà nel secondo turno del torneo WTA Miami, con inizio previsto intorno alle 18:30 nello Stadium, il campo centrale. La partita vede in campo due giocatrici italiane e statunitensi, pronte a sfidarsi in una sfida di singolare femminile. La partita è programmata come seconda in ordine di gioco nello stadio principale.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff è in programma come secondo in ordine temporale nello Stadium, ossia il campo centrale, dunque intorno alle ore 18:30. La statunitense torna in campo dopo il ritiro ad Indian Wells per cui affronta questa sfida con qualche dubbio da dissipare circa le sue condizioni fisiche, cosa che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostico e quote elisabetta cocciaretto 8211 cori gauff wta miami 20 03 2026
© Infobetting.com - Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff, WTA Miami 20-03-2026

Articoli correlati

WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra...

Pronostico e quote Anna Bondar – Elisabetta Cocciaretto, WTA Hobart 15-01-2026Anna Bondar ed Elisabetta Cocciaretto apriranno il programma sul campo centrale di Hobart, in Australia, quando in Italia saranno le tre del mattino.

Contenuti e approfondimenti su Elisabetta Cocciaretto

Temi più discussi: Pronostico Sara Bejlek - Talia Gibson - Quote & Statistiche - 19 marzo 2026, WTA Miami, WTA; Scommesse, atleti italiani in campo oggi tra tennis, calcio e curling: le quote - AGIMEG; Pronostico Cocciaretto-Gauff 20 Marzo: Secondo Turno WTA Miami 2026; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami Lo strano caso di Joao Fonseca.

elisabetta cocciaretto pronostico e quote elisabettaItaliani in campo giovedì 19 marzo: Cocciaretto, Berrettini e Bellucci debuttano a Miami. Quote, quando e dove vederliBerrettini Miami, Tennis - ATP | Cocciaretto apre il programma azzurro alle ore 17, all'ora di cena Berrettini proverà a salvare la classifica. Sessione notturna per Bellucci ... ubitennis.com

WTA Miami: una ispirata Cocciaretto liquida Semenistaja e si regala Coco GauffTennis - WTA | La marchigiana ottiene la sua prima vittoria nel main draw del 1000 della Florida dopo quattro uscite consecutive al primo turno con una prestazione super ... ubitennis.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.