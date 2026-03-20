Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff WTA Miami 20-03-2026

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff si svolgerà nel secondo turno del torneo WTA Miami, con inizio previsto intorno alle 18:30 nello Stadium, il campo centrale. La partita vede in campo due giocatrici italiane e statunitensi, pronte a sfidarsi in una sfida di singolare femminile. La partita è programmata come seconda in ordine di gioco nello stadio principale.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff è in programma come secondo in ordine temporale nello Stadium, ossia il campo centrale, dunque intorno alle ore 18:30. La statunitense torna in campo dopo il ritiro ad Indian Wells per cui affronta questa sfida con qualche dubbio da dissipare circa le sue condizioni fisiche, cosa che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Cori Gauff, WTA Miami 20-03-2026 Articoli correlati WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest’oggi bastano un’ora e tredici minuti all’azzurra... Pronostico e quote Anna Bondar – Elisabetta Cocciaretto, WTA Hobart 15-01-2026Anna Bondar ed Elisabetta Cocciaretto apriranno il programma sul campo centrale di Hobart, in Australia, quando in Italia saranno le tre del mattino. Contenuti e approfondimenti su Elisabetta Cocciaretto Temi più discussi: Pronostico Sara Bejlek - Talia Gibson - Quote & Statistiche - 19 marzo 2026, WTA Miami, WTA; Scommesse, atleti italiani in campo oggi tra tennis, calcio e curling: le quote - AGIMEG; Pronostico Cocciaretto-Gauff 20 Marzo: Secondo Turno WTA Miami 2026; Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami Lo strano caso di Joao Fonseca. Italiani in campo giovedì 19 marzo: Cocciaretto, Berrettini e Bellucci debuttano a Miami. Quote, quando e dove vederliBerrettini Miami, Tennis - ATP | Cocciaretto apre il programma azzurro alle ore 17, all'ora di cena Berrettini proverà a salvare la classifica. Sessione notturna per Bellucci ... ubitennis.com WTA Miami: una ispirata Cocciaretto liquida Semenistaja e si regala Coco GauffTennis - WTA | La marchigiana ottiene la sua prima vittoria nel main draw del 1000 della Florida dopo quattro uscite consecutive al primo turno con una prestazione super ... ubitennis.com Buona partenza di Elisabetta! Bastano 1 ora e 13 minuti ad Elisabetta Cocciaretto per battere la lettone Semenistaja con il punteggio di 6-4, 6-1. L'azzurra dunque parte bene a Miami ed avrà subito un gran match al 2nd turno: l'americana Coco Gauff c - facebook.com facebook Ottima partenza per Elisabetta Cocciaretto a Miami! Al rientro dall'infortunio l'azzurra archivia in poco più di un'ora la pratica Semenistaja e approda al 2° turno. 6-4 6-1 lo score in finale in favore della n°44 WTA: per lei ora nuova sfida a Coco Gauff, battuta x.com