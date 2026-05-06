Alle ore 19:00, sul campo centrale del Foro Italico, è prevista la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Sinja Kraus, che aprirà la sessione serale del torneo WTA di Roma. Subito dopo, si giocherà la partita di Cinà contro l’atleta emergente Blockx, in un incontro che promette spettacolo. Le due giocatrici si affronteranno in una partita che, secondo le quote, potrebbe riservare sorprese.

Elisabetta Cocciaretto e Sinja Krau apriranno la sessione serale sul campo centrale del Foro Italico non prima delle ore 19:00 e subito dopo di loro ci sarà Cinà impegnato in una sfida molto difficile contro l’emergente Blockx. La tennista marchigiana aveva iniziato alla grande il 2026 vincendo il torneo di Hobart partendo dalle qualificazioni, e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Sinja Kraus, WTA Roma 06-05-2026

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