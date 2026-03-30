Pronostico Internacional-Sao Paulo | non succede da troppo tempo

Da ilveggente.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nona giornata del campionato brasiliano, Internacional e Sao Paulo si affrontano in una partita molto attesa. Il Sao Paulo ha iniziato la stagione con buoni risultati, posizionandosi al terzo posto in classifica a tre punti dal primo. La partita tra queste due squadre non si giocava da molto tempo, rendendo l’incontro particolarmente significativo per entrambe le parti.

Internacional-Sao Paulo è una partita della nona giornata del campionato brasiliano: probabili formazioni e pronostico  In questo Brasileirao, il Sao Paulo ha iniziato alla grandissima: terzo posto in classifica a solamente tre lunghezze dal Palmeiras che guida il campionato. Ma la squadra ospite vive un momento particolare, con due sconfitte di fila – tra tutte le manifestazioni – che mettono un po’ di paura per il proseguo della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A differenza di quello che è il momento dell’Internacional che sì, ha otto punti in meno, ma si appresta a vivere questa partita così importante sulle ali di un entusiasmo incredibile visto che viene, appunto, da due vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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