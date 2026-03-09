Sao Paulo arriva l’annuncio ufficiale | Hernan Crespo e tutto il suo staff lasciano il club I dettagli

Il São Paulo ha annunciato ufficialmente oggi la separazione da Hernán Crespo e dal suo staff, chiudendo così la sua seconda esperienza come allenatore del club. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli e rappresenta una svolta importante per la squadra. Crespo e il suo team lasciano il club dopo aver concluso il loro incarico, senza specificare eventuali motivazioni o prossimi passi.

