La penultima giornata di Ligue 1 si presenta come molto intensa, con il PSG che deve rispondere al Lens per mantenere vive le possibilità di conquista del titolo. La partita tra le due squadre si gioca in un momento cruciale, con il risultato che potrebbe influenzare le sorti del campionato. La sfida è attesa con grande attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Ligue 1, il PSG deve replicare immediatamente al Lens per poter avere il match point nello scontro diretto della prossima settimana. Ma il big match è quello tra Monaco e Lille. La Ligue 1 2025-26 si avvia verso un finale incandescente e sono tanti gli spunti che offre la penultima giornata, in cui i verdetti per il titolo, l’Europa e la salvezza si intrecciano in una domenica sera da vivere tutta d’un fiato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il PSG viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Dopo aver staccato il pass per la seconda finale di Champions League consecutiva (eliminato il Bayern Monaco), i parigini puntano a chiudere anche la pratica campionato per poi concentrarsi sulla finalissima di Budapest con l’Arsenal.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Ligue 1 10 maggio: una penultima giornata scoppiettante

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