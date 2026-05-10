Progetti per la disabilità adulta Battaglia | La rete è indispensabile per costruire politiche efficaci

Si è svolto un convegno dedicato ai progetti per la disabilità adulta, promosso da un'associazione del settore con il patrocinio di diverse istituzioni e realtà associative locali. L'incontro ha affrontato temi come la dignità, l'autonomia e le nuove strategie di sistema per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. La discussione ha sottolineato l'importanza di una rete collaborativa per sviluppare politiche più efficaci in questo ambito.

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“Disabilità adulta e progetti di vita: dignità, autonomia e nuove prospettive di sistema”, è il convegno promosso da Agiduemila Odv con il patrocinio di numerose realtà istituzionali e associative del territorio, legate ad AGIduemila e alla presidente Sara Bottari da rapporti di collaborazione e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Disabilità adulta, il valore del confronto a Palazzo AlvaroUna mattinata di ascolto e consapevolezza con il Garante nazionale Maurizio Borgo per riportare al centro diritti, dignità e inclusione delle persone... "Efficaci politiche di investimento e recupero"Il Consiglio comunale ha approvato, nell’ultima seduta, il rendiconto per il l’esercizio finanziario 2025.