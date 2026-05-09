Disabilità adulta il valore del confronto a Palazzo Alvaro

Stamattina, presso Palazzo Alvaro, si è tenuto un incontro dedicato alle persone adulte con disabilità, con la partecipazione del Garante nazionale Maurizio Borgo. L’obiettivo principale è stato ascoltare le esperienze e le esigenze di chi vive questa condizione, con l’intento di promuovere il rispetto dei diritti e favorire l’inclusione. L’evento ha visto un confronto fra diversi attori coinvolti nel settore, puntando a rafforzare la consapevolezza sui temi legati alla disabilità adulta.

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Una mattinata di ascolto e consapevolezza con il Garante nazionale Maurizio Borgo per riportare al centro diritti, dignità e inclusione delle persone adulte con disabilità.. Una mattinata intensa, densa di ascolto e consapevolezza, ha attraversato oggi l’aula Perri di Palazzo Alvaro durante il convegno dedicato al tema della Disabilità adulta. Un appuntamento che ha saputo trasformarsi in spazio di riflessione collettiva, dove istituzioni, famiglie, operatori e cittadini hanno condiviso uno sguardo comune: costruire percorsi di vita dignitosi, concreti e realmente inclusivi per le persone adulte con disabilità. Preziosa la presenza....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Disabilità adulta, il valore del confronto a Palazzo Alvaro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Inclusione e dialogo, a Palazzo Alvaro un confronto internazionale sulle politiche urbaneProsegue a Palazzo Alvaro la seconda giornata del Seminario Residenziale Internazionale delle Città Metropolitane per l’inclusione, dedicato alle... Palazzo Corrado Alvaro, cerimonia presentazione nuovi Maestri del Lavoro 2026Venerdì 8 maggio, alle ore 10, presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la...