efficaci politiche di investimento e recupero

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio finanziario del 2025 durante l’ultima seduta. La decisione riguarda le modalità di investimento e recupero delle risorse pubbliche per quell’anno. L’approvazione segue il procedimento previsto dalla normativa vigente e coinvolge le varie strutture amministrative del Comune. La delibera sarà ora sottoposta ai passaggi successivi per la sua definitiva validità.

Il Consiglio comunale ha approvato, nell’ultima seduta, il rendiconto per il l’esercizio finanziario 2025. "Certifica non solo la tenuta dei conti dell’Ente ma anche l’efficacia delle politiche di investimento e di recupero messe in atto – dichiara l’assessore al Bilancio Alessandra Petracci -. Mi preme sottolineare che, anche quest’anno, siamo riusciti a rispettare il termine di legge. Il risultato di una gestione oculata ha portato ad un considerevole avanzo amministrativo: deriva da economie di spesa, maggiori accertamenti e, soprattutto, dallo svincolo del fondo crediti di dubbia esigibilità reso possibile dalle efficaci politiche di recupero crediti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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