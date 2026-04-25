SPECIALE ELEZIONI Griffo sfida Apicella per ' riprendersi' la fascia tricolore In campo 12 liste e 192 candidati

Oggi alle 12 si è chiuso il termine per la presentazione delle liste alle elezioni comunali a Trentola Ducenta. Sono in corsa due candidati sindaco: il primo è il sindaco uscente, mentre il secondo è un ex primo cittadino che ha annunciato già in anticipo i nomi dei candidati delle proprie liste. In totale, sono state presentate dodici liste con 192 candidati in tutto.

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta ma entrambi i candidati sindaco, il primo cittadino uscente Michele Apicella e lo sfidante Michele Griffo, ex capo dell'esecutivo negli anni scorsi, hanno ‘svelato’ i loro candidati già in.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni a Pontecorvo, corsa a cinque per la fascia tricolore. Scende in campo anche Giacinto CarboneLa campagna elettorale nel centro ciociaro entra nel vivo in vista del voto di fine maggio. Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.